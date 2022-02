Picard procède au rappel de huit sortes de crèmes glacées

La société Picard procède mardi au rappel et au retrait de la vente de huit sortes de glaces de sa marque, en raison de la présence de résidus d’oxyde d’éthylène, un produit phytopharmaceutique. La décision a été prise en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Les produits concernés sont les "6 Timbales de sorbet framboise mangue citron" (numéros de lot 23720061, 24420040, 32420041 et 32920027) ; les "6 Profiteroles" (numéros de lot 09320010, 16020007, 24120015 et 28320010) ; les glaces "vanille-caramel beurre salé" (numéros de lot 14120021, 14920024 et 17520036) ; les "2 Mini pots façon Paris Brest noisette" (numéro de lot 28120006) ; le "Vacherin vanille framboise" (numéros de lot 04120047, 04220009, 07120009, 07220001, 09820001, 24720001, 24820001 et 04021001) ; la "Bûche glacée marron vanille" (numéros de lot 16920008, 17020008, 17620011, 17820009, 18220005 et 18420010) ; la "Bûche glacée bonheur" (numéros de lot 26120002, 26220017, 26820009 et 30820012) ; et la "Bûche glacée chocolat" (numéros de lot 25120007, 26620022, 27420015, 27520007, 28120003, 29020017, 30120014, 30220007, 34320001 et 34520002).

Ces produits ont été vendus jusqu’au 26 janvier dernier dans les magasins Picard.

Les personnes qui auraient acheté ces glaces sont priées de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où un remboursement sera effectué.

Pour toute information complémentaire, la société est joignable par courriel à l’adresse info@picard.be.