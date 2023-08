Pic de pollution majeur à Jakarta : le gouvernement accuse le trafic et la météo

Le gouvernement indonésien a mis vendredi un pic de pollution majeur dans la capitale Jakarta, enregistré cette semaine, sur le compte de la météo et des émissions de véhicules.

La capitale de l’archipel d’Asie du Sud-Est a été ponctuellement la ville la plus polluée au monde pendant quatre jours cette semaine, selon la société de surveillance de la qualité de l’air IQAir.

Sigit Reliantoro, haut responsable indonésien en charge de la gestion de la forêt et de l’environnement, a indiqué que les hauts niveaux de pollution enregistrés cette année à la saison sèche étaient liés à des changements atmosphériques. "En juin, juillet et août il y a invariablement une hausse de la pollution à Jakarta à cause de l’air sec", a-t-il expliqué au cours d’une conférence de presse.