Pic de pollution : les plans régionaux activés ces vendredi et samedi

La cellule interrégionale de l’environnement (Celine) annonce activation de ses plans d’action dans les différentes régions pour les deux prochains jours. Dès ce vendredi 25 mars et jusqu’au samedi 26 mars, la vitesse est limitée à 90 km/h en Flandre et en Wallonie, sur certains axes routiers et autoroutiers.

A Bruxelles, la zone 30 reste d’application mais la vitesse sera par ailleurs limitée à 50 km/h sur les axes structurants où elle est habituellement fixée à 70 ou 90 km/h. Des contrôles de vitesse supplémentaires sont à prévoir.

Toujours à Bruxelles, ce plan prévoit en outre la gratuité des trajets sur le réseau de la Stib ainsi que pour l’utilisation des Villo.

Ces mesures sont prises en raison de concentrations élevées de particules fines (émises par le trafic, l'industrie et le chauffage) et la persisptance de conditions météorologiques défavorables.