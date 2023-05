Pic de croissance des bébés : mythe ou réalité ?

Des études intéressantes ont même montré que, même si le bébé donne l’impression d’être affamé et de réclamer davantage, il ne modifie pas réellement sa ration quotidienne. Il peut consommer de plus petites quantités de lait plus fréquemment, mais la quantité totale de lait ingérée reste relativement constante d’un jour à l’autre. Des chercheurs ont analysé les quantités de lait consommées pendant ces périodes de prétendus " pics de croissance " et n’ont pas observé d’augmentation significative du volume de lait ingéré par les nourrissons entre les âges de 15 à 20 jours jusqu’à 6 mois.

Lorsque le bébé pleure, devient grognon et réclame plus d’attention, de nombreux facteurs peuvent être impliqués, et la faim n’est pas toujours la seule explication. Des éléments tels que la température (chaud ou froid), le besoin de changer la couche, les crampes ou même l’absence de raison apparente peuvent également contribuer à l’inconfort du bébé. La succion peut apaiser le bébé, mais ce n’est pas toujours la seule réponse.

Certains experts suggèrent que ces périodes de difficultés peuvent être des étapes normales du développement de l’enfant. Elles précèdent souvent l’apparition de nouvelles compétences et peuvent être considérées comme des " bonds en avant " dans le développement psychomoteur des nourrissons. Ces périodes se produisent généralement à des moments prévisibles et similaires pour la plupart des bébés, qu’ils soient nourris au sein ou au biberon, principalement au cours des trois premiers mois de vie : vers la fin de la première semaine, vers un mois et vers trois mois.

En pratique, la meilleure approche consiste à accepter ces périodes de difficultés, à s’installer confortablement, rester détendu car les enfants sont des éponges émotionnelles et attendre que cela passe. Il est essentiel de se rappeler que la parentalité est l’un des métiers les plus difficiles au monde, et chaque parent fait de son mieux pour répondre aux besoins changeants de son bébé.

