Pic de Covid en Chine : "Soit on est confiné de manière stricte, soit toutes les mesures disparaissent d’un coup"

Installée dans un couloir par manque de place, son état est alarmant. Ses poumons sont atteints. "Je suis très inquiète, je me sens impuissante. Il y a beaucoup de monde, l’hôpital fait de son mieux. Ils manquent de personnel. Les médecins n’ont même pas le temps de répondre à nos questions".

Une colère rare en Chine

Ici, pour les cas les moins graves, les médicaments contre la fièvre sont rationnés. Plus disponibles en pharmacie, l’hôpital peut en prescrire, mais seulement une dose journalière par personne. Certains perdent patience : "On aurait pu préparer des stocks de médicaments avant de lever les restrictions ! C’est la faute du gouvernement : soit on est confinés de manière stricte, soit toutes les mesures disparaissent d’un coup."

Les cas graves se multiplient : surtout les personnes âgées, les moins vaccinées. Ce patient de 91 ans, ne survivra pas, sa famille le sait : "Maintenant je ne peux plus rien faire. Je veux juste être près de lui pour ses derniers instants."

Dans tout le pays, les crématoriums aussi sont dépassés. Devant celui-ci, dès le matin, des dizaines de familles attendent pour enregistrer leurs défunts : "On doit faire la queue, il n’y a plus de place. Pour aujourd’hui c’est déjà fini. On ne sait pas s’il y aura de la place demain."

Malgré l’affluence hors-norme, la plupart de ces décès ne sont pas répertoriés comme liés au virus : "Si on n’a pas la preuve d’un test PCR comment peut-on savoir ? On fait plus de tests et on ne compte plus."

Officiellement, la Chine ne recense qu’une dizaine de morts liées au Covid-19 depuis la fin des restrictions. Un nombre qui semble sous-évalué : car ici seuls les décès suite à une insuffisance pulmonaire sont comptabilisés.