Pic de chaleur en Belgique : dix enfants victimes de coups de chaleur dans un camp de jeunesse à Rotselaar

Six ambulances ont été envoyées sur les lieux et quatre enfants ont été transportés à l'hôpital universitaire de Louvain. Ils étaient tous conscients et se portaient mieux en fin d'après-midi.

Les six autres enfants ont reçu des soins sur le site de leur camp. La commune de Rotselaar a mis en place un service d'assistance psychologique pour les enfants du camp.