Pic de chaleur : des conditions de travail difficiles pour les couvreurs

C’est évidemment au sol et à l’ombre que la température reste le plus supportable. Toute une logistique est mise en place. Chaque personne a son frigo box avec des boissons fraîches.

"On a de la chance d’avoir du coca, de l’eau. C’est la société qui nous fournit ça. Avec des chaleurs comme ça, c’est réglementaire. Mais pas de bière, pas d’alcool, uniquement ce qui est soft", précise Olivier Dubuisson, contremaitre et grutier. Ces ouvriers en toiture ont aussi de l’eau sur l’échafaudage et des temps de pause sont imposés.

Et le thermomètre ne devrait pas diminuer tout de suite, puisque ce soir et cette nuit les températures resteront chaudes, avec 22 degrés minimum. Jeudi, 29 degrés annoncé, mais des pluies et orages localisés dans l'après-midi. Pour le retour à des températures de saison, il faudra patienter jusqu'à vendredi.