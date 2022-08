Pic de chaleur ce mercredi

Exception faite toutefois du littoral où le vent du large maintiendra les maxima à 23°C. Mais donc, sous un soleil bien généreux, on attend 28°C sur les reliefs et de 31 à localement 33°C dans les autres régions. Le vent de sud-ouest restera discret et tout au plus verra-t-on quelques nuages de beau temps bourgeonner. Le ciel se dégagera bien en soirée.