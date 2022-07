Pic de chaleur ce mardi : jusqu’à 39°C prévus et code rouge de l’IRM pour le Hainaut et la Flandre occidentale

Le temps tournera à l’orage demain et les températures chuteront nettement, même si nous garderons une sensation de temps lourd : les maxima ne dépasseront plus 22 à 29°C. Le ciel devrait se montrer changeant, avec une première salve d’averses orageuses le matin qui seront assez brèves et modérées. Et après une accalmie à la mi-journée, il y aura une deuxième salve orageuse un peu plus intense entre le milieu d’après-midi et la soirée. Ces orages seront parfois violents avec des fortes rafales de vent, de chutes de pluie conséquentes et localement de la grêle.