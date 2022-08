PianoVision, l’application en réalité augmentée qui vous aide à apprendre à jouer du piano

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à jouer du piano et vous voudriez le faire de manière ludique et immersive ? L’application PianoVision, développée pour les casques de réalité virtuelle, est faite pour vous. Grâce à la réalité augmentée, elle vous aide à apprendre à jouer du piano, que vous en ayez un chez vous ou pas.

Dans les années 2000, les amoureux du rock et de guitare découvraient avec plaisir le jeu Guitar Hero, qui leur permettait de jouer les plus grands tubes du rock sur une manette en forme de guitare… En 2022, ce n’est plus une manette mais un casque de réalité virtuelle qui va vous aider à apprendre à jouer d’un instrument.

L’application PianoVision, disponible depuis le 3 août dernier, fait déjà bien parler d’elle. Cette dernière se présente comme une aide et un "accélérateur" dans l’apprentissage du piano. Disponible en téléchargement sur le casque MetaQuest, l’application utilise à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour apprendre aux utilisateurs à jouer du piano, que l’utilisateur dispose d’un instrument à clavier ou non.

Les joueurs peuvent soit jouer sur un "air piano", c’est-à-dire un piano entièrement virtuel, pour apprendre les notes et les positions des mains, soit utiliser l’application en parallèle avec un vrai piano ou un clavier qu’ils possèdent déjà. Et c’est là que la réalité augmentée prend le relais, puisque lorsque votre piano est connecté (à l’aide d’un câble USB) à l’application, celle-ci arrive à détecter votre piano, vos mains et vient y superposer les images des notes de musique que vous devez exécuter au piano.

Vous n’avez pas tout suivi ? Voici une vidéo explicative, postée par Zac Reid, développeur de l’application PianoVision.