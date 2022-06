Pi Ja Ma : “Je n’avais pas envie de me mettre de règles”

Sur Seule sous ma frange, tu chantes pour la première fois en français. Est-ce que cette decision renforce ton sentiment d’honnêteté ?

C’était une envie que j’avais depuis longtemps que de chanter en français, mais je ne savais vraiment pas comment écrire. Le français, ça fait un peu peur à tout le monde : la culture française c’est Jaques Brel, Barbara, etc. Moi, à part Philippe Katrine, il n’y avait personne qui m’inspirait vraiment. Alors bien sûr des mecs comme Flavien Berger qui étaient un peu plus abstraits, un peu plus second degré dans leurs paroles. À un moment, je me suis forcée à écrire un truc et je me suis dit “écris comme tu as envie de le faire, sans aucune règle, même si c’est un peu mal fait”. C’était la chanson “Bisou”. Une fois que la chanson a été validée par les gens, je me suis mise à pondre des chansons toutes les deux secondes (rires). Je me suis rendu compte que je pouvais noter des bouts de phrases sur des carnets et en faire des chansons plus tard. Parfois, je fais des chansons de 30 secondes et je les poste sur Instagram direct. Ce qui me brimait, c’était les règles et la pression des autres. Mais après j’ai trouve mon style. Quand les gens me disent “je ne sais pas écrire”, c’est comme quand ils me disent “je ne sais pas dessiner”. Tout le monde peut écrire ou dessiner, à la limite t’assembles 4 mots que t’aimes bien à la suite et ça te fait une chanson. Il faut arrêter de sacraliser les choses. Il y a tellement ce mythe du mec qui est là avec sa plume en train d’écrire à son bureau ses paroles avec son sang, il a un truc un peu “ne touchez pas à la langue française” alors qu’en fait on s’en fout. Il faut mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et faire son propre truc. J’aime bien moi, faire ça (rires).