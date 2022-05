Phytesia produit à Scry des orchidées adaptées au climat belge

" C’est un gel qui comprend des éléments nutritifs, des sucres, des vitamines, auxquels on ajoute les éléments apportés par le champignon dont la graine a en principe besoin pour germer. On dépose les graines sur ce milieu artificiel. Ici, chaque petit amas contient une dizaine d’embryons en germination, donc au total, dans une petite boîte comme ici, il y a plus ou moins 2000 orchidées ", explique Pascal Lambé, administrateur délégué.

" Elles vont rester quelques mois dans la boîte, le temps que l’embryon se développe, puis elles vont être repiquées dans une autre boîte, sur un milieu de culture de composition différente. A ce moment-là, on voit les feuilles qui commencent à se développer ; les racines qui apparaissent. A ce stade-là, elles sont prêtes à être transférées dans les serres ", détaille-t-il encore.