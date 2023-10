Photovoltaïque : les installateurs auront jusqu’au 1er juin 2025 pour obtenir la certification Qualiwall

Le gouvernement wallon a marqué son accord en première lecture, jeudi, pour un report au 1er juin 2025 de la date à laquelle les installateurs de panneaux photovoltaïques devront démontrer leur certification.

Ce délai complémentaire doit permettre aux centres de formation de répondre à l’augmentation des demandes de formation des professionnels souhaitant disposer de la certification et d’informer plus clairement les installateurs et le grand public. En Wallonie, les installateurs de panneaux photovoltaïques doivent disposer de la certification Qualiwall depuis le mois d’avril. Mais les délais pour obtenir ce sésame ne cessent de s’allonger, les 4 organismes agréés en Wallonie étant submergés par les demandes de formation.

"Il y a un certain engorgement qui était prévisible et un déficit d’informations. Je vais donc proposer au gouvernement de reporter la date à laquelle cette certification devra être démontrée afin de permettre une information adéquate des installateurs et du public", avait affirmé fin septembre le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry, devant le parlement wallon.

"La mesure de départ est une mesure positive qui atteste d’une garantie au sein du secteur et pour les citoyens qui vont faire appel aux entreprises", avait-il ajouté.