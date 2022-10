Photovoltaïque : le Qatar inaugure sa première centrale solaire

Le Qatar, l’un des plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié au monde, a inauguré mardi sa première centrale solaire en partenariat notamment avec TotalEnergies, pour un investissement d’1,7 milliards de riyals qataris (environ 475 millions d’euros).

Située à Al Kharsaah, à l’ouest de Doha, cette ferme solaire de plus 1,8 million de panneaux solaires s’étend sur 10 km2, ce qui en fait l’une "des plus grandes de la région", selon le ministre de l’Energie et président de Qatar Energy, Saad Sherida Sherida al-Kaabi