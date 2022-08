Photovoltaïque : en surcharge sur le réseau, le rendement des panneaux est souvent égal à zéro

Pour éviter l’arrêt de l’installation, l’une des solutions est de mieux faire coïncider sa consommation avec la production d’énergie. "Ça veut dire planifier autant que possible les lessives au pic de production. Si cette personne a un véhicule électrique, ça peut être le bon moment de déclencher la recharge", indique Alexandre Viviers, expert énergie chez Sia Partners.

Du côté des gestionnaires énergétiques, on tente de régler ce problème de surcharge notamment en déviant l’énergie produite. "Si ça ne fonctionne pas non plus, on fait des modifications de dans nos propres cabines. On diminue la tension. Et lorsque ça ne fonctionne pas non plus, là on doit réfléchir à des investissements plus conséquents", précise quant à elle Laetitia Naklicki, porte-parole de l’intercommunale liégeoise RESA.