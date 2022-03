Le photovoltaïque a plus que jamais le vent en poupe. Le délai de pause annoncé tout comme le démarchage doivent susciter la vigilance. Emmanuel Rigo confirme : "Toutes les sociétés qui fonctionnent correctement aujourd’hui croulent sous les demandes et donc les délais sont relativement longs. Il faut compter au minimum entre 2 à 3 mois avant le début de l’installation. Et comme on est très sollicité, on ne fait pas de démarchage. Si on est prospecté, il faut se poser des questions."

Rappelons aussi que les organismes publics ne vendent pas de panneaux photovoltaïques. Il ne faut donc accorder aucun crédit aux prospecteurs qui prétendent provenir de la Région wallonne et de Wallonie énergie.