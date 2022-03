Le photovoltaïque a plus que jamais le vent en poupe. Le délai de pause annoncé tout comme le démarchage doivent susciter l'attention. Emmanuel Rigo confirme : "Toutes les sociétés qui fonctionnent correctement aujourd'hui croulent sous les demandes et donc les délais sont relativement longs. Il faut compter au minimum entre 2 à 3 mois avant le début de l'installation. Et comme on est très sollicités, on ne fait pas de démarchage. Si on est prospecté, il faut se poser des questions."