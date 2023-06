Photovoltaïque : Brabant wallon, Namur et Luxembourg les plus touchés par le décrochage des onduleurs

L’ensoleillement de ces derniers jours semble rimer avec production importante d’électricité pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. A priori, la période idéale pour l’autoconsommation ou l’injection d’électricité dans le réseau de distribution. Sauf qu’en raison de la multiplication des panneaux photovoltaïques, ces dernières années, la production d’électricité verte est telle que le réseau de distribution n’est plus capable de suivre. Le réseau sature et les onduleurs (qui transforment le courant continu des panneaux en courant alternatif) décrochent, afin d’éviter les surtensions dangereuses pour nos appareils électriques.

Conséquence : les petits producteurs d’électricité que sont les propriétaires de panneaux photovoltaïques ne peuvent plus produire de courant. Un comble lorsqu’il y a beaucoup de soleil et qu’on a investi des milliers d’euros pour produire de l’électricité verte.

Le problème touche surtout les provinces du Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg. C’est ce qui ressort du nombre de plaintes et du nombre élevé d’installations dans ces trois provinces. "C’est ce qu’on peut remarquer pour ces trois provinces", souligne Jean-Michel Brébant, porte-parole d’Ores. "Mais c’est un problème qui touche certains endroits, à certains moments évidemment, de plus en plus souvent dans les quartiers où il y a beaucoup d’installations nouvelles. En effet, une fois que vous augmentez l’injection de courant entre 12h et 14h-15h, et qu’il n’y a pas de consommation synchrone, on atteint assez vite le niveau de tension maximum que le réseau peut accepter".

Pistes de solutions

En attendant le renforcement structurel du réseau, l’asbl BeProsumer (qui défend les propriétaires de panneaux photovoltaïques), prône 3 solutions à court terme. "Le producteur de courant doit essayer de consommer son électricité au moment où il produit le plus de courant, pour éviter de surcharger le réseau", explique le président de l’asbl, Régis François.

"Deuxième solution : une aide gouvernementale pour inciter les propriétaires à installer des batteries de stockage à domicile, ce qui permettra un effet tampon permettant d’éviter les pics de production. Enfin, dans les zones les plus sensibles, il faut un moratoire. En d’autres termes, il faut interdire l’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques, le temps que le réseau puisse être renforcé et être capable d’absorber la production électrique nécessaire aux nouveaux besoins", ce qui va prendre des années et coûter plusieurs milliards d’euros.

Rappelons que le ministre wallon de l’Energie, Philippe Henry, envisage une indemnité financière pour les propriétaires lésés. Reste que le calcul du montant risque d’être un véritable casse-tête. Un enjeu crucial à l’heure où la révolution énergétique s’accélère à un rythme que personne n’aurait pu imaginer il y a encore 10 ans !