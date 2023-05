Photos choc sur les paquets de cigarettes : une efficacité qui part en fumée ?

Le Canada vient d’adopter une autre stratégie, celle de modifier la taille du paquet de clopes. "Ça peut aussi être un argument dans la mesure où il est moins pratique à mettre dans une poche, dans un sac. C’est encore une contrainte de plus. C’est l’ensemble de mesures qui font une différence", estime la porte-parole de la Fondation contre le cancer.

Une autre piste envisagée est celle de mettre des messages aussi sur le papier qui est sur le filtre de la cigarette. Mais, en même temps, les filtres de cigarettes risquent d’être bannis. "On se rend compte que le filtre n’a pas du tout d’effet protecteur. Quand on a un filtre, on va tirer beaucoup plus fort pour avoir la nicotine. Or le filtre contient lui-même des éléments cancérigènes., il donne une fausse impression de sécurité ", nous explique Sophie Adam.

Et agir sur le prix du paquet de cigarettes ? "On voit bien que quand le prix du paquet de cigarettes augmente, ça devient quand même dissuasif", selon la Fondation contre le cancer. D’ailleurs, Lancelot, un des jeunes rencontrés, nous disait que la seule chose qui peut inciter les gens à arrêter de fumer, c’est d’augmenter drastiquement le prix. C’est la voie qu’a clairement choisie l’Australie. Depuis 2013, le prix du paquet augmente régulièrement. Aujourd’hui, il atteint les 30 euros ! Chez nous, il tourne autour de 8 euros.

Notons qu’une nouvelle mesure visant à réduire la visibilité du tabac entrera en vigueur en 2025. Dans deux ans, les paquets ne pourront plus être exposés à l’étalage des commerces. C’est une des mesures du plan "génération sans tabac" dont le but est que plus aucun enfant né à partir de 2019 ne devienne fumeur. Pour la Fondation contre le cancer, 2025 c’est un peu tard car "voir le produit donne déjà envie de l’acheter à celui qui est fumeur."