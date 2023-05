"Photographier Olivier Vandecasteele m’a fait pleurer", rencontre avec celui a immortalisé sa libération

C’est une photo qui a fait le tour du monde. Olivier Vandecasteele, tout juste libéré. Un moment immortalisé dans l’avion de l’armée. Celui qui a capté cet instantané, c’est Vlad Vanderkelen. Il est photographe pour les Affaires Etrangères. Ce jour-là, il ne sait pas où il va. Ni qui il va devoir photographier. "J’étais avec la Princesse Astrid et la ministre des Affaires Etrangères, Hadja Lahbib en mission économique au Sénégal. J’ai reçu un coup de téléphone m’indiquant que je rentrais avec la ministre car je repartais pour une mission de la plus haute importance pour photographier quelqu’un."

Après 9h30 de vol, l’avion militaire A400M se pose. A Oman. Il ne l’apprend que quelques minutes plus tard. Il fait plus de 45 degrés dehors, sur le tarmac. Plus chaud encore à l’intérieur. Après trois heures d’attente, Vlad voit rentrer l’humanitaire belge dans l’avion. "Je vois arriver Olivier. Je me dis : Oh, c’est lui ! OK. J’étais partagé entre l’émotion de le voir et le rappel à l’ordre lié à mon travail. Avec les photos à réaliser."