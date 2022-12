Photographier les menstruations dans le quotidien

Le nom est explicite et annonce déjà la couleur : dévoiler des images du quotidien en exposant les taches de sang. Le compte est suivi par plus de 11.000 personnes et s’avère des plus actifs. C’est d’ailleurs lors d’un shooting au cœur de Paris que l’on retrouve Selma et ses modèles. Son but n’est pas de faire du joli ou de mettre nécessairement en scène la menstruation mais de capter la réalité des règles. Cela se ressent vite quand elle se met à fabriquer un faux sang se voulant plus vrai que nature pour les différentes participantes du shooting. Partant de sirop d’agave, Selma ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire avant de corriger la couleur en saupoudrant de cacao. Enfin, pour éviter un aspect trop lisse, les jeunes femmes rajoutent de la terre.