Photographie : rencontre intime avec les oiseaux du Musée d’histoire naturelle de Tournai

Dans sa nouvelle exposition temporaire, le Musée d’histoire naturelle de Tournai offre carte blanche à l’artiste photographe Nathalie Amand. Professeure à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, son travail est animé par le questionnement du réel. La part de réalité que la photographe capture, elle tente de la sublimer. Depuis 2015, elle s’intéresse aux oiseaux et capture les modèles empaillés du musée. L’exposition BIRDS cherche à les rendre beaux, les plus vivants possibles, rendant aussi hommage aux taxidermistes. A partir du 8 octobre, deux séries de photos dont les oiseaux sont les acteurs principaux, prennent place dans les salles du musée et projettent les visiteurs dans des univers bien différents.

Dans une première série de clichés saisis à l’argentique, le plumage des oiseaux en gros plan, presque méconnaissable, est réhaussé par le noir et blanc. La proximité entre les plumes et l’objectif offre une série sensuelle, stimulant le plaisir des sens où le toucher semble se réveiller par la douceur évoquée. Ici, la photographe transmet un autre regard sur cet animal que l’on connait bien, au-delà de ce que l’on perçoit naturellement et met ainsi en valeur la beauté et l’esthétique de l’oiseau.

Dans une seconde pièce, les photographies hautes en couleurs transportent les visiteurs dans un cabinet de curiosité dont l’univers est presque surréaliste. Ici, l’artiste associe à chaque photographie un collage, les œuvres dialoguent entre elles.