Photocopieuse, Excel… La Gen Z déconcertée par certaines compétences informatiques.

Citons en exemple les imprimantes et les photocopieuses. Bien que la révolution numérique et l’écologie nous poussent vers un monde sans papier, le monde de l’entreprise n'en a pas fini avec la paperasserie. Le papier représente encore 75% des déchets de bureau selon un guide publié en 2017 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe-France).

Chaque salarié consomme de 70 à 85 kg de papier par an, soit trois ramettes par mois.

Certains impriment sans scrupule des documents PDF de plusieurs pages, des e-mails ou des articles en ligne pour un meilleur confort de lecture.

Mais encore faut-il savoir le faire. La plateforme communautaire Reddit héberge de nombreux forums dans lesquels des internautes appartenant aux générations Y et Z font part de leur désarroi face à ces machines emblématiques de la vie de bureau.

"Je suis un millennial, j'ai travaillé dans l'informatique toute ma vie et je peux confirmer que je déteste les imprimantes !", affirme l’un d’entre eux. Et un autre d’ajouter : "Je suis un millennial. Pendant un entretien d'embauche, on m'a un jour demandé quel aspect de l'informatique j'aimais le moins le moins. Je leur ai répondu 'les imprimantes', sans hésiter. Tout le monde a ricané".