PhotoBrussels Festival, Hangar sous les arbres.

In the Shadow of Trees explore le thème de l’arbre au travers d’une vingtaine de projets de photographes internationaux. Les arbres essentiels à la vie et à la survie de l’humanité sont des êtres vivants. Les photographes les portraiturent. Nicolai Howalt a photographié Old Tjikko, un épicéa dont les racines ont 9550 ans. Il est un des plus vieux arbres clonaux, de ceux qui peuvent avoir des troncs multiples avec un système racinaire commun.

Le genre du paysage ou du portrait rencontre celui du documentaire quand un photographe et un journaliste témoignent ensemble de la situation des forêts dans le monde et alertent sur le déboisement intensif : la forêt amazonienne et la forêt du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète (250 millions d’hectares) sont en voie de disparition. Près de 90 % des forêts indonésiennes sont détruites. Subsistent la forêt boréale, 30 % de la surface boisée du globe, un énorme réservoir de carbone et Bialowieza, une des dernières forêts primaires d’Europe située entre la Pologne et la Biélorussie. Deux terres non exploitées par l’homme.

Delphine Dumont, directrice du centre et fondatrice du festival, au micro de Pascal Goffaux.