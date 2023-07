Photo extraordinaire : Wrecking Ball

L’écureuil d’Eurasie ou plus communément appelé écureuil “roux” en lien à la couleur de son pelage ardent, est un grand habitué de nos régions. Mais on ne s’en lasse pas, ses différentes visites continuent à nous émerveiller. Chez Gisèle Maes, l’autrice de la photo de la semaine, se trouve un véritable petit paradis pour les animaux sauvages. Que ce soient des oiseaux ou des écureuils, ceux-ci sont bien tranquilles pour reprendre des forces. Gisèle nous raconte : “L’avantage c’est qu’il n’y pas de prédateurs. C’est devenu un point où les animaux peuvent venir se ressourcer sans danger.” Cette petite terre d’accueil commence même à avoir ses habitués ! Comme notre sujet du jour amicalement appelé “Félix”. Accroché sur une noix de coco suspendue par une ficelle, le petit rongeur s’imagine peut-être dans le clip “Wrecking Ball” de Miley Cyrus sorti en 2013. Pris sur le fait, probablement un peu honteux, son image est pourtant bien dans la boîte. Il n’y a plus qu’à espérer que cette photo ne fasse pas le tour du jardin voir pire, être publié dans un magazine hebdomadaire bien connu...