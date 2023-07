Photo extraordinaire : un peu chiffonné

Chaque semaine, nos téléspectateurs nous partagent leurs photos sur notre groupe Notre Jardin Extraordinaire.

Chaque année, à l’arrivée du printemps et de l'automne, une éternelle question revient sur la table : comment dois-je m'habiller ? Alors que chez les humains, nous nous battons avec notre garde-robe, pour finalement porter quelque chose de trop chaud ou de trop léger, chez les animaux, les stratégies divergent. Certains migrent, d’autres se cachent ou s’exposent au soleil ou encore muent. Cette jeune chevrette a choisi la dernière option. Pour Christophe Linchamps, l’auteur de ce cliché, ces heures d’observations lui ont permis d’assister à cette transformation : “Je me promène régulièrement dans un bois peuplé de chevreuils. J’observe les petits grandir et on peut notamment observer leur première mue.” Pas de chance pour notre jeune sujet de la semaine, la transition ne se fait pas en 1 jour. Avec un pelage sporadique et un peu de pluie, notre pauvre chevrette semble tout droit sortie d’une essoreuse. Encore un peu de patience et son costume sera entièrement terminé. Mais sans oublier que dans 6 mois c’est reparti pour un tour...

