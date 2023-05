Photo extraordinaire : T’as de beaux yeux, tu sais !

Chaque semaine, nos téléspectateurs nous partagent leurs photos sur notre groupe Notre Jardin Extraordinaire.

Qui vous a dit que les animaux ne pouvaient pas se lancer dans une carrière de top modèle ? Qu’ils soient géants ou minuscules, avec des plumes ou des poils, avec 2, 4 ou même 8 pattes, la nature est riche en diversité. Tout le monde est le bienvenu à une seule condition : rester devant l’objectif ! Le modèle de notre shooting photo du jour, est cette petite araignée d’à peine 5mm. Ce charmant arachnide a élu domicile chez Sébastien : " Quand j’ai vu cette jolie petite araignée, je me suis tout de suite dit qu’il y avait moyen de faire de chouettes images ". Lancé depuis 1 an dans la macrophotographie, notre photographe prépare son studio : une lumière pour bien éclairer le modèle et un miroir pour créer un reflet. Une séance photo digne d’un shooting de mode à échelle réduite. Au final, le cliché surprenant d’une petite araignée hirsute prenant la pose pour le plaisir des yeux humains mais également pour les multiples yeux de ses congénères.