Photo extraordinaire : spectacle d'ombres

Pour avoir la photo parfaite, il faut faire preuve de détermination. Certains ont de la chance et obtiennent leur cliché de rêve à la première tentative mais pour d’autres, la patience est une vertu. Cette magnifique photo de famille est le résultat de longues heures d’affût réalisées par Julien Salaets. Ce jeune photographe et amoureux de la nature, nous raconte son expérience : " Nous étions en plein brame du cerf et j’avais trouvé, pour l’occasion, un lieu d’observation sympa et à contre-jour. Mais les premières tentatives ne furent pas concluantes. Tantôt trop loin, tantôt trop rapide. Il m’a fallu 9 séances d’affût de 4 à 5 heures chacune pour obtenir ce cliché. " Au final, une superbe photo d’un cerf accompagné de sa petite famille. Trois silhouettes noires dans un décor à la fois sombre et bleuté, digne d’un spectacle de théâtre d’ ombre s. Un incroyable souvenir qui ne sera peut-être pas dans l’album photos de la famille de cervidés mais définitivement dans celui de notre photographe du jour.

Retrouvez les aventures de Julien Salaets sur Instagram et sur Youtube