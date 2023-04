Photo extraordinaire : séance de bronzage

La fin de l’hiver approche. À un petit mois du printemps, les températures augmentent et le soleil commence à faire quelques percées. L’occasion de prendre l’air et faire le plein de vitamine D. Alors qu’elle se promenait dans le parc de Woluwe en région bruxelloise, Marie-Christine Buyle, l’autrice du cliché, a rencontré cet écureuil roux en pleine séance de bronzage . " Depuis le premier confinement, je me suis intéressée à la photographie animalière. Je me suis prise de sympathie pour les écureuils. Je me promène régulièrement à la rechercher de ces petites boules de poils roux. " Les yeux fermés, les oreilles en arrière et une pose optimale pour capter un maximum de rayons de soleil. Le message de notre rongeur est clair : " Là, je suis bien ". On souhaiterait être à sa place.