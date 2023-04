Photo extraordinaire : rendez-vous amoureux

Qui dit février, dit saint-Valentin. Chez nous, les êtres humains, nous n’avons pas de période des amours. Pour nous, la saison des amours cela se passe toute l’année (vous pouvez répéter cette phrase à votre moitié, pas besoin de nous remercier). Pour certains de nos amis les animaux, la période des amours se passe à un moment précis et avec une organisation au millimètre. La photo de la semaine, immortalisée par Jacques Herbreteau nous montre un moment clef de la parade nuptiale des grèbes huppés. Les deux partenaires se font face, dressent leurs têtes et l’agitent. Ensuite, ils vont chercher chacun de leur côté quelques algues et brindilles en offrande. Pour terminer, ils se rejoignent et se collent poitrine contre poitrine. Cette réunion marque le début de la construction du nid. Pour Jacques Herbreteau, ce type d’instants sont très importants : “À travers mes photos, je souhaite sensibiliser les gens à la beauté ainsi qu’à la fragilité de la nature”. Un moment de tendresse qui marque le début d’une future génération de grèbes huppés qui comme leurs parents, effectuerons la même chorégraphie encrée dans leurs gènes. Peut-être que d’ici là, le tango sera rentré dans nos gènes...