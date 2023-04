Photo extraordinaire : Olé !

Une passion peut se découvrir par le plus grand des hasards. On se lance dans une activité, qui, de premier abord ne nous attire pas, mais une fois lancée on ne peut plus s’arrêter… voir on en redemande. La passion, c’est le point commun entre notre modèle du jour , la mésange charbonnière et notre photographe Cédric Purnode. Pour l’un, c’est la danse, et pour l’autre, la photographie. " J’ai commencé il y a un an à prendre des photos dans mon jardin. Très vite, j’ai pris goût à cette toute nouvelle passion et je m’y suis investi. J’ai commencé à construire une zone d’accueil pour les oiseaux et depuis j’observe et j’immortalise leurs passages. " Pour notre danseuse à plumes du jour, la chorégraphie semble déjà bien maîtrisée. Telle une danseuse de flamenco, une patte devant l’autre, les ailes déployées vers l’arrière, notre future star s’imagine déjà sur le " dance floor " oubliant qu’elle est simplement posée sur une fausse branche de décoration pour aquarium… Deux passions découvertes par hasard mais comme on dit : le hasard fait parfois bien les choses.

Retrouvez les clichés de Cédric Purnode sur Facebook