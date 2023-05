Photo extraordinaire : Mayday Mayday !

Chaque semaine, nos téléspectateurs nous partagent leurs photos sur notre groupe Notre Jardin Extraordinaire.

" Pinson One à Tour de contrôle, Demande zone d’atterrissage de toute urgence !" "Tour de contrôle à Pinson One, visez la Drink station et bonne chance !" Ce n’est peut-être pas la véritable histoire de cette image, mais cela aurait pu l’être. Tout comme Eric Sale, l’auteur du cliché du jour, vous êtes nombreux à avoir aménagé des drink station pour nos amis à plumes. Ces petits coins de paix permettent aux oiseaux de s’abreuver, mais servent aussi de pistes d’atterrissage et lieux de repos. Une zone qui, dans cette image, semble déjà occupée par un autre pinson des arbres observant son congénère en train d’atterrir. L’auteur nous explique la raison de l’installation de drink station : " J’ai construit deux drink station dans mon jardin. Grâce à ça, je peux observer les oiseaux pendant des heures sans les déranger. Avec ce type d’installation, les gens découvrent que nos régions regorgent d’espèces d’oiseaux différentes ". Un aménagement que salue notre pilote Pinson One.