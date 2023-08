Photo extraordinaire : LOL

On vous l’a déjà dit à plusieurs reprises et vous devez certainement vous en douter, la photographie animalière requière de la patience ! Rare sont les animaux souhaitant passer devant l’objectif pour le plaisir. Équipé de la tête aux pieds, Christophe notre photographe du jour, avait pour objectif de photographier des chevreuils. “Cela fait 4 ans que je me suis lancé dans la photographie animalière et plus particulièrement celle des chevreuils. Pour cette photo, j’ai précédemment réalisé un repérage dans un pré, qui semblait être un lieu de passage pour les chevreuils de la région” nous explique-t-il. Caché dans son affut au milieu du pré, le photographe attend... Quand soudain, une chevrette décide de s’approcher de lui. Tournant autour, en mangeant quelques herbes au passage, notre auteur profite de cet instant pour réaliser une série de clichés. Avant de partir, le mammifère se retourne et semble sourire face à l’objectif. Cette chevrette avait-elle repéré notre photographie depuis le début et son petit sourire narquois en est-il la preuve ? Peut-être ! La nature pourrait avoir son propre sens de l’humour...