Photo extraordinaire : Lendemain de veille

Les lendemains de fêtes, le réveil est parfois bien compliqué. Avec des repas et des boissons loin d’être diététiques, nos activités s’éternisent parfois jusqu’à pas d’heure. Certains d’entre nous pourraient ressembler à cette chouette hulotte, avec le même regard vaillant. Mathieu Tournay, l’auteur du cliché et passionné de photographie animalière depuis 5 ans, nous raconte : " J’observe cette chouette depuis un long moment. J’ai la chance que sa loge (cavité dans un arbre) soit sur le chemin entre mon domicile et mon lieu de travail. Récemment, elle a déménagé dans une loge moins couverte, rendant la nouvelle locataire plus visible. J’ai alors saisi cette opportunité pour la prendre en photo. " La chouette hulotte étant un rapace nocturne, l’individu a été immortalisé en pleine séance de "méditation" ou de repos bien mérité. Un lendemain de veille qu’il faudra faire en douceur, pour ne pas commencer cette nouvelle année de mauvais poil ou plutôt de mauvaises plumes dans ce cas.

Retrouvez les clichés de Mathieu Tournay sur Facebook et sur Instagram