Photo extraordinaire : Le Martin de Proust

En photographie, nous avons souvent des sujets de prédilection. Que ce soit par curiosité, par passion ou, par nostalgie d’un souvenir ou d’une époque. Comme une madeleine de Proust que l’on ravive à travers des clichés. Pour Alain Herbots l’auteur de notre photo de la semaine, ce martin-pêcheur lui rappelle ses débuts en photographie. Il nous raconte : “le martin-pêcheur est l’un des premiers oiseaux que j’ai photographié. Déjà petit, j’en observais un qui avait pour habitude de passer derrière la maison de mes grands-parents". Aujourd'hui, le photographe devenu professionnel, a la chance d’avoir un lieu de passage de martins-pêcheurs non loin de chez lui. Comme dans un studio, il prépare la scène : une branche, un axe et une lumière même la position a été pensée ! Cependant, les animaux ne sont pas des modèles attentifs... Il faut alors s’armer de patience pour prendre son cliché au bon moment. Plusieurs heures d’attente et une rafale de photos plus tard, le résultat tant attendu est arrivé. Les ailes déployées, baignant dans une lumière chaleureuse, ce martin-pêcheur semble sorti tout droit d’une scène biblique. Ironique pour un oiseau qui aime pêcher... Une autre photographie à ranger dans la boîte à souvenirs.