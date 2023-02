Photo extraordinaire : La contorsionniste

Pour avoir ce que l’on veut, il faut donner de sa personne. Cette grive mauvis l’a bien compris et c’est le cas de le dire, elle se plie en quatre pour avoir sa pitance. Une agilité impressionnante à observer et à saisir sur le vif. C’est pourtant le pur hasard qui a fait croiser Christophe Pluquin, l’auteur de la photo et cette grive en pleine dégustation. Le photographe nous raconte : " Étant frontalier avec la Belgique, je m’y rends régulièrement pour faire des sorties photos avec un ami photographe, Maxime Bachely. Un matin durant cet hiver, alors que je me rendais à un point de rendez-vous photo pour observer des pinsons du nord. J’ai aperçu un groupe de grives mauvis en train de picorer les dernières baies d’un arbre. J’ai alors saisi mon appareil photo pour immortaliser la scène. " Un cliché très réussi pour notre photographe et une baie bien méritée pour notre grive mais qui ne vaut peut-être pas le torticolis qui va s’en suivre...