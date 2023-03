Photo extraordinaire : Jean-Claude Van Damme Style !

C’est l’histoire d’une mésange bleue fan d’acrobatie, de gymnastique et de... Jean-Claude Van Damme ? Dans la peau de l'acteur bruxellois et voulant probablement impressioner la galerie, notre amie à plumes a proposé un grand écart digne de notre JCVD national (à l’échelle mésange, cela va soi). L’incroyable prestation de l’acrobate n’a pas manqué d’épater Martine Baudoin l’autrice du cliché. Lancée depuis peu dans la photographie animalière, ces scènes sont une source de motivation. La photographe amatrice, nous raconte sa nouvelle passion : " Depuis le confinement, je me suis intéressée à la photographie. J’ai d’abord commencé avec mon GSM et puis avec un appareil photo. Très vite, j'ai aménagé avec l’aide de mon mari, un petit coin où je peux tranquillement prendre en photo les mésanges et les merles qui font une halte dans mon jardin ". Certains d’entre vous se reconnaîtront dans l’histoire de Martine. Cette période particulière a été pour beaucoup d’entre vous, l’occasion de se découvrir photographe. La photographie, une passion qui aujourd’hui, nous permet de découvrir cette magnifique nature ainsi que le talent d’acrobate de certains petits visiteurs à plumes. Avis aux amateurs !

Retrouvez les clichés de Martine Baudoin sur Facebook