Photo extraordinaire : Je te vois là-bas !

Dans l’observation ou la photographie animalière, il faut savoir se faire discret et nos amis les animaux ont souvent des sens beaucoup plus développées que nous. A l’abri des regards, sans un bruit, les amoureux de la nature doivent se fondre dans le décor et se rendre invisibles pour réaliser de belles images. Au moindre craquement, l’animal peut s'enfuir et contester son droit à l’image dans les pires des cas. Cependant, la mission d’infiltration vire parfois à l’échec... Comme par exemple ce cormoran qui semble avoir repéré le photographe Paul Jacobs. “Je me promenais le long de la Meuse quand j’ai aperçu ce cormoran. Ayant toujours mon appareil photo avec moi, j’ai saisi l’occasion. Par contre, il m’a aperçu très rapidement...” Ça c’est le moins que l’on puisse dire, les yeux droits vers l’objectif, l’oiseau a compris qu’il n’était pas seul ! Mais ce fut suffisant pour réaliser notre cliché de la semaine.