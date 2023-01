Photo extraordinaire : Hé oh ! Tu veux ma photo ?

Chaque semaine, nos téléspectateurs nous partagent leurs photos sur notre groupe Notre Jardin Extraordinaire. Comme les humains, nos amis les animaux sont parfois également de mauvaise humeur...

La vie de star est parfois bien compliquée. Victimes de leur succès, elles sont poursuivies à longueur de temps par les paparazzis. Probablement agacée par toute cette attention, la star aux plumes et aux aigrettes bien visibles, exprime son ras-le-bol. Ericameric l’auteur du cliché, raconte la scène : " J’étais placé à bonne distance du rapace posé à même le sol. Il était entouré de congénères. Je pense que cette petite colère était destinée aux autres hiboux. " Fausse alerte, il ne s’agit que d’une conversation, certes un peu remontée, entre nos amis les rapaces. Cependant, il est bon de rappeler que l’observation et la photographie d’animaux doivent se faire dans le respect. Que ce soit la nuisance sonore ou les déchets que l’on peut laisser derrière nous, il faut en tenir compte. Aussi, si vous ne vous faites pas repérer, vos photos seront beaucoup plus naturelles et réussies. Retenez donc ceci : Plus vous êtes discret, plus vos clichés seront un succès !