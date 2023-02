Photo extraordinaire : Haut les mains !

Plus de doute, vous l’avez probablement ressenti, l’hiver et son froid mordant sont arrivés. Les oiseaux de nos régions sont en quêtes de nourriture et d’un coin reposant et tranquille. Pour ce faucon crécerelle l’adresse est toute trouvée : ce sera chez Lucien Leclercq.

Cette photo a été prise dans le jardin de notre photographe de la semaine. Pris sur le fait et face à notre photographe, le faucon semble se rendre en levant ses ailes vers le ciel. Heureusement la réalité est bien différente. " J’ai toujours admiré les oiseaux depuis mon plus jeune âge. Par la suite, la photographie s’est liée à cette passion. J’admire, j’étudie et je photographie ". Notre amoureux des oiseaux a aménagé son jardin pour accueillir nos amis à plumes. Une démarche saluée par les oiseaux des environs surtout en cette saison avec la baisse de température en ce moment. " Ce faucon est un habitué, ce n’est pas la première fois qu’il vient rendre une petite visite ". Cette présence récurrente est une magnifique récompense pour les aménagements de jardin que Lucien a consacré aux oiseaux !

Retrouvez les clichés de Lucien Leclercq sur Flickr et sur Facebook : Le Club Photo Estaimpuis Officiel