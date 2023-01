Photo extraordinaire : ange ou démon ?

Chaque semaine, nos téléspectateurs nous partagent leurs photos sur notre groupe Notre Jardin Extraordinaire. Cette semaine, une magnifique fratrie de renardeaux.

On vous l’a déjà dit ou vous le devinez, la photographie animalière est une question de patience. Mais heureusement, la patience finit par payer. Jean-Philippe Boulle l’auteur de ce cliché en sait quelque chose. Passionné de photographies animalières depuis une dizaine d’années, ses animaux favoris sont les oiseaux, en particulier le martin-pêcheur. Mais cela ne l’empêche pas de photographier d’autres espèces comme le prouve notre cliché du jour. “J’avais repéré ce terrier de renards, j’ai alors posé un affût devant l’entrée et j’ai attendu pendant plusieurs heures” nous explique-t-il. Au final, c’est la famille au grand complet qui s’est présentée face à l’objectif de Jean-Philippe Boulle, avec un total de 7 individus ! Les renardeaux se sont prêtés au jeu et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils savent jouer les anges devant un objectif. Mais est-ce toujours le cas ? On peut en douter... Une chose est sûre, ces petites boules de poil savent très bien cacher les apparences.