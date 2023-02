Photo extraordinaire : À table !

Chaque semaine, nos téléspectateurs nous partagent leurs photos sur notre groupe Notre Jardin Extraordinaire. Cette semaine, présentation d'une pêcheuse au long cou.

La pêche a été bonne pour cette grande aigrette. Redoutable pêcheuse, son bec est comparable à un véritable harpon. Combiné à la rapidité et la détente de son long cou, les poissons mais également les petits mammifères, n’ont qu’à bien se tenir ! Cette espèce est répandue dans le monde entier. En effet, le seul continent où on ne trouve pas de grandes aigrettes est l’Antarctique.

Notre photo de la semaine a été prise en Floride par Eliane Florence Closset. Cet État américain est propice aux grandes aigrettes avec de vastes zones humides et marécageuses riches en espèces aquatiques. Depuis peu, on peut également observer cette espèce chez nous. Pendant la migration entre octobre et novembre, l’oiseau fait une halte dans nos régions. Avec la hausse des températures en hiver, des reproductions ont été constatées chez nous.