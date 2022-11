Photo brut, dans tous ses états, à la Centrale électrique et au Botanique

L’histoire de la photo brut se décline en deux chapitres : les images historiques et les créations d’aujourd’hui. Les premières sont exposées à la Centrale électrique ; les deuxièmes présentées au Botanique. Elles sont issues pour la plupart de la collection du cinéaste et producteur français Bruno Decharme. Les Rencontres de la photographie d’Arles avaient montré en 2019 un ensemble de cinq cents images sorties de ce remarquable corpus comptant près de mille documents : photographies, collages et photomontages. En 2021, le Folk Art Museum de New York mettait également à l’honneur la collection.