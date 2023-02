Photo Brussels Festival: "Echo" d'Esther Denis, à l'Atelier "Contraste"

La notion de paradis est au coeur du travail d'Esther Denis et des quatre étudiants invités à dialoguer avec l'artiste.

Un travail photographique et des installations, autour des figures du double, du thème du vivant, du reflet, de l'ombre et de l'écho. Esther s'inspire du travail du philosophe Clément Rosset, dans son livre "Impressions fugitives", pour témoigner de ce vivant, de sa perception palpable et de l'émotion qu'il suscite.

A ses côtés : Muriel Grognard, Viviane Cangeloni, Jean-Noël Guillemain et Frédéric Thisse

Contraste, rue Général Capiaumont, 45-47, jusqu'au 26 février

Rencontre avec Esther Denis...