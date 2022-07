Phoques, marsouins, baleines... : pourquoi ce nombre croissant d'échouages de mammifères marins sur nos côtes?

Alors, qu’est-ce qui explique cette augmentation ? Quels mammifères s’échouent sur nos plages ? "Ce sont principalement des veaux marins, donc le phoque commun et le marsouin, qui sont les plus présents sur les côtes" souligne Thierry Jauniaux. Les phoques sont des phoques communs, comme on peut les voir en Mer du Nord. Pour les marsouins, il s’agit des plus petits des cétacés. Un petit dauphin en somme. En mer du Nord, ce sont ces derniers qui sont les plus nombreux : "On estime la population de marsouins à un peu plus de 300.000 et celle de phoques environ 40 à 50.000 (mais c’est le nombre le plus difficile à évaluer)", note le vétérinaire.

Au départ, on en avait un ou deux par an

Thierry Jauniaux, avec l’Institut royal des Sciences naturelles et le Sea Life de Blankenberge, a publié un rapport sur les échouages de mammifères marins en Belgique. Pourquoi ce nombre en augmentation des phoques sur nos plages ? "Il y a différentes explications. C’est vrai que ça fait 30 ans que je fais des autopsies de mammifères marins échoués à la côte belge. Au départ, on en avait un ou deux par an, c’est vous dire qu’on a fortement augmenté. La première explication, c’est qu’il y a eu des mouvements de déplacements de population. Par exemple, les marsouins et les phoques étaient plus localisés dans le nord de la mer du Nord, se sont déplacés vers le sud. C’est une première explication".