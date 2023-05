Phoques en Mer du Nord : "ce sont des animaux qui sont extrêmement sensibles aux bruits et aux activités militaires"

L’Institut royal des sciences naturelles de Belgique publie son rapport 2022 sur les mammifères marins en Belgique. Aujourd’hui justement, on peut observer chez nous différentes espèces. "Dans la famille de cétacés, on a surtout le marsouin. Et puis, pour les phoques, c’est surtout le veau marin. Et maintenant aussi, on a de plus en plus de phoques gris", énumère Thierry Jauniaux, vétérinaire, spécialiste des mammifères marins à l’ULiège.

Des touristes en photographient et en signalent régulièrement sur les plages de la côte belge. "On en observe de plus en plus, confirme le scientifique. La population augmente dans nos régions, mais parce que ce sont des populations qui se sont déplacées du nord vers le sud. Ce déplacement est essentiellement dû à la recherche de nourriture : "la disponibilité en proies a disparu dans le nord suite aux changements globaux. Pas uniquement le réchauffement climatique, mais ils se sont répartis plus vers le sud. C’est pour ça que la population finalement locale augmente."