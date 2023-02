Fondé il y a 46 ans déjà, Machiavel a toujours su rester dans les oreilles des amoureux du rock, grâce à des tubes mémorables tels que "Fly" où "Rope Dancer".

À la suite de la tournée riche en émotion "The Early Years Tour", en hommage au chanteur du groupe Mario Guccio, décédé en 2018, Marc Ysaye et ses acolytes n’ont jamais cessé de composer de nouveaux titres à la fois rythmés et touchants.