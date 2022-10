Phoenix: notre entretien avec le chanteur du groupe français le plus cool de tous les temps

En 2020, Thomas Mars, Deck d'Arcy, Laurent Brancowitz et Christian Mazzalai fêtaient les vingt ans de leur premier disque "United" et presque autant d’années d’amitié. On est sûrement très nombreux à se souvenir de la première fois qu’on a entendu l’un de leurs morceaux les plus cultes "If I Ever Feel Better". Ça fait 22 ans aujourd’hui que "United" est sorti et six autres albums ont alors suivi, correspondant ainsi à des périodes bien spécifiques de nos vies. Chacun à leur manière ils ont marqué l’époque par leur singularité et la magie des endroits qui les ont vus naître.

Deux décennies qui ont vu Phoenix conquérir l’Europe, l’Amérique et le Cinéma, devenant ainsi (et comme d’autres de cette cuvée Versaillaise) un incontournable de notre pop culture. Jam a discuté une trentaine de minutes entre deux concerts aux Etats-Unis avec Thomas Mars, tête chantante de ce quatuor iconique dont le talent n’a d’égal que la modestie et la sympathie qu’il dégage.