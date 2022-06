Phoenix : les Versaillais annoncent leur retour avec un nouveau single "Alpha Zulu"

Non, on ne se hasardera pas à tenter cette phrase de dire que le Phoenix renaît de ses cendres (trop tard) car il y aura bien eu dans la foulée le single "Identical" composé pour la bande originale du film On the Rocks de Sofia Coppola. Il n’empêche, c’est long cinq ans d’absence sans signe d’un nouvel album de leur part.

Si des bruits de couloir circulaient depuis un moment sur leur potentiel retour en 2022, Thomas Mars, Laurent Brancowitz, Deck d’Arcy et Christian Mazzalai, nous ont surpris au réveil avec leur nouveau single "Alpha Zulu".