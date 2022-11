Phoenix en concert les 22 et 23 novembre à l’Ancienne Belgique

Phoenix compte à son actif sept albums, des incursions cinématographiques marquantes, des collaborations de choix et une réputation sans faille auprès de la critique, du public et de leurs pairs. Thomas Mars, Deck D’Arcy, Laurent Brancowitz, Christian Mazzalai forment un groupe iconique sur la scène internationale, ayant inscrit son nom aussi bien au palmarès des Victoires de la Musique que des Grammy Awards.

En live, les nombreux tubes de Phoenix, comme les intemporels " If I Ever Feel Better ", " Everything is Everything ", " Long Distance Call ", " 1901 " et " Lisztomania " sont d’une efficacité imparable.